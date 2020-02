Cyberpunk 2077 : pas moins de 75 quêtes spéciales pour découvrir Night City Cyberpunk 2077 : pas moins de 75 quêtes spéciales pour découvrir Night City

On n'a pas de doute sur le fait que Cyberpunk 2077 proposera ce qu'il faut de contenu et de replay-value avec ses quêtes principales, ses secondaires scénarisées mais aussi diverses annexes. Et dans ce dernier cas, le producteur John Mamais vient de déclarer (auprès du site Onmsft) que seront proposé un type de missions spécifiques dites « Street Stories ».



Concrètement, si elles ne bénéficieront pas non plus d'un grand soin « cinématographique » (une manière de dire qu'il n'y aura probablement pas de cinématiques dédiées), elles resteront scénarisées et pousseront naturellement le joueur à explorer chaque recoin de Night City pour tout savoir de la ville. Pas moins de 75 quêtes du genre seront au programme, toutes intégrées très tôt dans le développement.



Prévu de base au printemps, Cyberpunk 2077 se fera sagement attendre jusqu'au 17 septembre 2020 (PC, PS4, One), sans qu'aucune version Next Gen ne soit annoncée. Pour le moment.