Avant Katanakami, Acquire avait bien pour projet de lancer un Way of the Samurai 5

L'annonce dea permis aux intéressés de réentendre parler de la franchiseaprès huit ans de silence, et sachez d'ailleurs qu'un cinquième épisode était bien à l'esprit il y a quelques années.Tetsuji Saito (directeurs du jeu) a en effet confirmé auprès de 4Gamer qu'une tentative de projet poura été lancé en 2015 mais la sortie la même année du quatrième épisode sur PC a douché les ambitions face au manque de succès, et le boss de Spike Chunsoft a préféré mettre une potentielle suite dans le fond d'une poubelle.Ce n'est que l'année suivante qu'une proposition poura été approuvée, conduisant à ce spin-off sauce rogue-like prévu le 20 février sur les terres japonaises (PS4 & Switch, puis plus tard en occident également sur PC). Bien évidemment, ce petit retour peut laisser une goutte d'espoir pour l'avenir et si Takuma Endo (PDG d'Acquire) se montre pessimiste, estimant que le public a peut-être simplement oubliéavec les années, Saito affirme lui continuer d'attendre une approbation pour enfin lancer son cinquième chapitre.