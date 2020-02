Fast & Furious Crossroads donne des nouvelles Fast & Furious Crossroads donne des nouvelles

Redonnant quelques rapides nouvelles après avoir été oublié un temps, Fast & Furious Crossroads se contente de proposer quatre nouveaux visuels, toujours tirés du solo « à grand spectacle » qui mettra en avant une partie des stars de la franchise (Diesel, Rodriguez, Gibson), avec d'ailleurs l'intention pour Bandai Namco de très bientôt dévoiler le mode multi.



La sortie reste prévue pour le mois de mai (PC, PS4 & One) et quelque soit le résultat, ce sera la dernière collaboration entre Slighlty Mad et cet éditeur, le studio derrière Project CARS ayant récemment été racheté par Codemasters.