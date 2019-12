Un nouveau studio pour l'avenir de Commandos Un nouveau studio pour l'avenir de Commandos

Ce fut sous-entendu et maintenant bien officiel : Kalypso Media qui possède depuis quelques temps les droits sur la franchise tactique Commandos vient d'ouvrir un tout nouveau studio de développement à Francfort pour développer un tout nouvel épisode à destination du PC comme des consoles.



Rien de plus pour le moment mais en attendant, les fans pourront se tourner vers Commandos 2 Remastered, prévu le 24 janvier sur PC, et pour le printemps 2020 sur PS4 & One, dans une version on nous le promet bien mieux adaptée aux manettes que sur 128bits.