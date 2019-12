Dreams annonce la fin de son Early Access Dreams annonce la fin de son Early Access

Tout porte soudainement à croire que la date de sortie officielle de Dreams (la 1.0 donc) ne devrait plus tarder, Media Molecule venant d'annoncer que les joueurs ne pourront plus opter pour l'achat Early Access dès la fin de semaine : vous avez précisément jusqu'à samedi soir (minuit) pour récupérer le jeu à moindre coup, sachant bien évidemment qu'il ne vous en coûtera rien pour mettre ensuite votre version à jour quand le vrai lancement aura lieu.



Comme toujours, ceux qui ont acheté l'Early pourront continuer à jouer et faire de belles choses dessus, avant la future grosse maintenance qui anticipera la sortie dont on attend maintenant la date, et si possible la pleine confirmation de la rétrocompatibilité PSVR.



(Note : on rappelle que toutes les créations effectuées durant l'Early Access seront présentes sur les serveurs de la 1.0)