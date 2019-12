Kotaku et The Verge relancent la rumeur autour d'une Xbox Lockhart (Next Gen entrée de gamme) Kotaku et The Verge relancent la rumeur autour d'une Xbox Lockhart (Next Gen entrée de gamme)

Rumeur tombé dans l'oubli, l'existence d'une « Xbox Lockhart » vient soudainement de revenir remuer cette période « pré-reveal », aussi bien du coté de Kotaku (via Jason Schreier) que de The Verge (via Tom Warren).



Petit rappel préalable des termes pour bien se situer :



- Xbox Scarlett : nom de code de la prochaine génération de Microsoft

- Xbox Anaconda : nom de code pour la console 1 (nom standard)

- Xbox Lockhart : nom de code pour la console 2 (modèle entrée de gamme)



Et donc on démarre avec Schreier qui cite pas moins de quatre sources chez Microsoft pour expliquer que le modèle Lockhart est toujours à l'ordre du jour, voulu moins puissant mais aussi bien moins cher. Pour le prix, on ne sait pas encore, mais pour la puissance, la différence serait identique entre une One S et une One X, permettant aux développeurs de lâcher facilement des titres sur deux configurations différentes.



Plus exactement, le modèle Lockhart serait dans ses bases proches d'une PS4 Pro, mais tout de même équipé d'un CPU plus puissant que n'importe quel support de cette génération, en plus du SSD qui fera la différence. Toujours du coté des sources de Schreier, on indique par exemple une possibilité pour les développeurs de taper à 4K/60FPS pour x jeu, tandis que la version Lockhart se contentera d'un 1440p/60FPS. Simple estimation pour montrer le rapport de force.



Dernier point sur le sujet, et non des moindres, le modèle Lockhart qui sortirait en même temps que le modèle standard (donc fin 2020) n'aurait pas de support optique à l'instar de la One S All-Digital, ce qui là encore causerait une importante différence pour le prix d'appel.



Enfin, pour les derniers détails :



- Schreier confirme que davantage de kits Prospero (PS5) ont pour l'heure été distribués aux développeurs.

- Les deux consoles (PS5 et Scarlett modèle Anaconda) seront très proches en terme de puissance, le reste se jouant probablement sur des détails.