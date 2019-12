The Outlast Trials fera bien dans la coopération The Outlast Trials fera bien dans la coopération

Les teasers étaient tellement éloquents que le moindre analyste ne pouvait que tomber juste : le prochain épisode de la franchise Outlast, qui ne sera pas le « 3 » même si dans le même univers, s'orientera vers le jeu en coopération jusqu'à quatre, toujours le cadre du survival-horror.



Et c'est malheureusement tout ce que l'on peut dire pour l'heure sur The Outlast Trials dont le chantier (toujours chez Red Barrels) n'a pu valider que le concept, et il reste donc tout à construire avant un lancement qu'on imagine lointain et donc sur la prochaine génération de consoles. Et PC bien sûr.