Persona 5 Royal : trailer et date européenne

C'est quand même dommage pour Atlus comme Deep Silver de teaser une annonce pendant des jours pour se faire griller la priorité une heure avant la révélation. Tant pis, et c'est une fois de plus Amazon qui a appuyé trop vite sur le bouton pour nous faire savoir quesortira le 31 mars 2020 en occident (USA du moins mais sûrement pareil chez nous) avec son Steelbook pour l'édition Day One, et son collector incluant un masque de joker pour briller en soirée.La vraie annonce tombera à 18h00, avec toujours les espoirs de quelques optimistes pour une utopique traduction dans notre langue.- Date confirmée- Trailer- Non, pas de vostfr.