PlayStation Awards 2019 : les résultats PlayStation Awards 2019 : les résultats

Comme chaque année, Sony Interactive Entertainment Japan/Asia a tenu ses PlayStation Awards pour récompenser les meilleures ventes sur ses supports, ici la PlayStation 4 donc, mais également quelques représentants choisis par la communauté aussi bien pour la dite console que pour fêter les 25 ans de la marque.



Voici donc, en notant que les résultats sont uniquement pour les territoires asiatiques et pris en compte du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.



Prix PLATINE :

(Jeux qui ont dépassé le million de ventes, en incluant le téléchargement)



- God of War

- Kingdom Hearts III

- Spider-Man

- NieR Automata

- Red Dead Redemption 2





Prix OR :

(Jeux qui ont dépassé les 500.000 ventes, en incluant le téléchargement)



- Ace Combat 7

- Call of Duty : Black Ops IV

- Devil May Cry 5

- FIFA 19

- FIFA 20

- Monster Hunter World : Iceborne

- PES 2019

- Resident Evil 2 Remake

- Sekiro : Shadows Die Twice





Prix PS NETWORK :

(Les trois jeux qui ont attiré le plus de monde sur le online)



- FIFA 19

- Fortnite

- Monster Hunter World : Iceborne





Prix PLAYSTATION VR :

(Les trois jeux qui ont attiré le plus contribué aux ventes du casque)



- Ace Combat 7

- Astro Bot

- Beat Saber





Prix des INDEPENDANTS :



- Hardcore Mecha

- Hollow Knight

- Human Fall Flat

- Overcooked! 2

- Unravel Two





Prix Choix des Joueurs :

(Les jeux PS4 retenus par la communauté, via vote)



- Dragon Quest XI

- God of War

- The Last of Us Remastered

- Spider-Man

- Monster Hunter World : Iceborne

- NieR Automata

- Persona 5





Prix Spécial 25 ans de la PlayStation :

(Les jeux qui ont marqué la carrière de la marque)



- Battle Arena Toshinden

- Dynasty Warriors 3

- Final Fantasy VII

- Metal Gear Solid

- Monster Hunter Freedom Unite

- Resident Evil

- Ridge Racer

- Yakuza