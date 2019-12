Inégalités salariales : Riot Games distribue 10 millions de dollars à ses employées Inégalités salariales : Riot Games distribue 10 millions de dollars à ses employées

Si certaines études sur les inégalités salariales homme-femme ont légèrement été remises en question dans la façon de comparer les données, elles se révèlent en revanche pleinement exactes dans quelques cas, notamment chez Riot Games (League of Legends, entre autres) qui a vu une levée de boucliers de la part de ses employés en été 2018 après un article à charge de Kotaku, menant au début du class-action il y a un an.



Et comme souvent aux USA, les choses finissent par s'arranger avec de gros billets même si l'image de la boîte en prend un coup : face à des inégalités claires sur le salaire entre hommes et femmes à poste pourtant identique, Riot n'a pas eu d'autres choix que de rééquilibrer tout cela depuis l'été dernier, tout en sortant (on l'apprend tout juste) le chéquier pour lâcher pas moins de 10 millions de dollars, répartis entre ses quelques 1000 employées (anciennes et actuelles) en fonction du contrat, de l'ancienneté et du poste.



Le point final d'une sale affaire, l'avocat des plaignantes ayant indiqué ressortir satisfait de cet accord et de la nouvelle politique opérée par la boîte.