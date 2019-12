Guiness World Records : 450 millions de PlayStation (de salon) vendues en 25 ans

Ce n'est pas la première fois que la marque PlayStation est évoquée dans le « Guiness World Records » mais un trophée de plus ne fait jamais de mal, Sony accueillant le statut de meilleur vendeur de consoles de salon avec pas moins de 450 millions de « PlayStation » (PS1, PS2, PS3, PS4) vendues en l'espace de 25 ans : du 3 décembre 1994 (date de lancement de la PS1 au Japon) à la date arrêtée du 7 novembre.A titre de comparaison et toujours uniquement dans le domaine des consoles de salon :- Nintendo : environ 320 millions- Microsoft : environ 160 millionsAu niveau des portables, la position s'inverse forcément entre Sony et Nintendo, avec environ 100 millions en combinant PSP/Vita, et environ 430 millions chez Big N (GB, GBA, DS, 3DS).