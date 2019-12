Yakuza : Like a Dragon et la façon de se faire de l'argent en début de partie (visuels) Yakuza : Like a Dragon et la façon de se faire de l'argent en début de partie (visuels)

L'argent est le nerf de la guerre et dans celle que va mener Ichiban Kasuga pour mener à bien sa vengeance, il faudra partir de zéro, le scénario de Yakuza : Like a Dragon débutant véritablement on rappelle par la sortie de prison de notre « héros », une balle prise pour avoir voulue poser trop de questions et un envoi direct dans les poubelles de Yokohama, laissé pour mort.



Du coup, avoir de l'argent se fera par étape, au début en récupérant quelques pièces laissées dans des distributeurs ou alentours, puis en tentant un mini-jeu de récolte sauvage de cannette quitte à envoyer valser les opposants mais pas trop (les collisions vous font perdre un peu de cargaison). C'est ensuite seulement que vous pourrez vous inscrire dans une boîte de jobs provisoires, donc des missions annexes, réparties en trois catégories :



- Soutien : livrer des objets.

- Sauvetage : aller tabasser quelques voyons.

- Défi : quêtes spéciales pour améliorer la relations avec certains persos.



Enchaîner ce genre de missions vous rapportera des points d'adhésion pour obtenir des demandes plus difficiles mais plus gratifiantes, avant de pouvoir enfin commencer à dépenser vos sous dans de l'équipement et les fameuses invocations, dont ici Jay-San, un boucher surpuissant mais bien cher (60.000 yens pour l'appeler).



Sortie prévue le 16 janvier 2020 au Japon, puis la même année mais on ne sait encore quand en occident.