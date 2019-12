Space Channel 5 VR de nouveau reporté

Le studio japonais Grounding semble avoir un peu de mal à accoucher de sonet c'est peu de le dire puisque cette « relecture » que l'on attendait de base courant 2018 puis en cette fin d'année se prend un nouveau report de quelques mois, le lancement n'étant désormais attendu que pour le printemps 2020 sur PC et PlayStation 4 (Oculus, Vive, Steam VR et PSVR).Une nouvelle présentation aura lieu en contrepartie pour le 16 décembre mais uniquement via l'application japonaise « Reality », où nous ferons néanmoins part des éventuelles informations livrées.