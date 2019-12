[Rumeur] Marvel's Spider-Man 2 pour 2021 ? [Rumeur] Marvel's Spider-Man 2 pour 2021 ?

Ancien rédacteur en chef de Game Informer, Imran Khan se montre très bavard depuis qu'il squatte le podcast US Kinda Funny, évoquant dans le dernier numéro le cas d'un Marvel's Spider-Man 2 qui pour le coup ne surprendra personne par son existence vu le succès du premier, mais y apporte une précision.



L'homme déclare en savoir beaucoup sur le projet, l'empêchant donc de spéculer et d'en parler, se contentant d'indiquer que nous le verrons arriver « plus tôt que nous le pensons » tout en sous-entendant un fort possible lancement pour la fin 2021, donc dans deux ans seulement (et sur PS5, mais ça va se soi).



Rappelons que Marvel's Spider-Man, c'est plus de 13 millions de ventes et probablement encore plus vu les retours d'un nouveau beau succès durant ce Black Friday.