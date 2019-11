Modern Warfare : la Saison 1 se dévoile

La « Saison 1 » deva débuter le 3 décembre avec un contenu bien que conséquent que les Maps Packs d'une autre époque, et d'autant plus attirant que cette fois, tout sera gratuit :- Trois nouvelles cartes multi- Une nouvelle carte Ground War- Trois nouvelles cartes Gunfight (2V2)- Trois modes de jeu supplémentaires- De nouvelles missions Special Ops- Deux armesTout ne sera pas déployé le jour indiqué mais plutôt au fil des trois mois de cette première saison, en n'oubliant pas l'arrivée du « Battle Pass » payant façonqui permettra de débloquer uniquement des skins si vous jouez beaucoup et si possible avec talent. On notera également l'absence du mode Battle Royale pourtant repéré par les dataminers, mais possible que Activision souhaite en garder sous le coude pour sa Saison 2.