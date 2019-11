Nagoshi confirme que Yakuza : Like a Dragon va multiplier les guests [Spoils !] Nagoshi confirme que Yakuza : Like a Dragon va multiplier les guests [Spoils !]

Attention : les éléments qui vont suivre sont susceptibles de gâcher la surprise, bien qu'ils fassent visiblement partie de la communication.



Toujours là ? Bien, donc sachez que lors du dernier live sur Yakuza : Like a Dragon, Toshihiro Nagoshi est revenu sur la présence de Kazuma Kiryu dans le Story Trailer, évoquant en effet que l'ancienne star fera son apparition dans ce « nouveau cycle », avec un rôle forcément moins important mais tout de même suffisant pour voir comment le personnage a évolué.



Mais ce n'est pas tout, le producteur a confirmé que d'autres têtes connues de la franchise répondront présentent dont Goro Majima, Taiga Saejima et Daigo Dojima (d'autres restent à confirmer). Nagoshi indique que tous n'auront pas le même « temps à l'écran » et on sent donc que pour certain, ce sera un petit coucou le temps d'une cinématique, mais cela aura en tout cas de quoi réjouir les fans.



Yakuza : Like a Dragon sortira le 16 janvier 2020 au Japon et plus tard la même année en occident, exclusivement sur PS4 (pour le moment en tout cas).