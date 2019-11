Labyrinth of Galleria galère à sortir Labyrinth of Galleria galère à sortir

Nippon Ichi Software semble avoir un mal fou pour accoucher de son Labyrinth of Galleria : Coven of Dusk, nouveau donjon-RPG censé sortir le 25 juillet au Japon avant d'être reporté au printemps 2020… pour que finalement l'équipe annonce un second report pour « on ne sait quand ». Ce qui est quand même très vague.



La sortie reste prévue sur PS4 et, surprenant vu le timing, toujours sur PlayStation Vita, et il est probable qu'une localisation occidentale ajoutant des versions PC et Switch à l'équation, comme ce fut le cas pour Labyrinth of Refrain : Coven of Dusk.