Xbox : le marché VR toujours dans le flou

Si PlayStation 5 et Xbox Scarlett n'ont pas encore besoin d'être présentées pour se ressembler sur de nombreux aspects, un détail d'importance diffère déjà entre les deux : la VR. Sony s'est en effet déjà positionné sur le sujet avec l'annonce de la rétrocompatibilité de son casque (et le catalogue qui va avec), et la perspective d'un PSVR 2.0 un jour ou l'autre.



Coté Microsoft, c'est on ne peut plus discret et on commence à savoir pourquoi vu l'interview de Phil Spencer accordée au site Stevivor : la firme ne semble pas avoir une grande priorité à s'attarder sur le sujet dans le monde des consoles, déjà bien discret sur PC sans être totalement absent (Asobo a d'ailleurs refait part de son intention de proposer l'option dans Flight Simulator).



Spencer reconnaît tout de même que depuis trois ans, nous n'en sommes plus au stade des « démos techniques et expériences » dans la réalité virtuelle, mais continue de considérer qu'il n'y a toujours pas nécessité à forcer sur ce marché :



« Je continue d'avoir de l'appréhension pour la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui isole et je considère que les jeux doivent être en quelque sorte des expériences communes, ou du moins potentiellement. Qui plus est, nous essayons de répondre à la demande de nos clients [sur consoles] et… personne ne nous demande de la VR. »



Plus important et sans le cacher, le Vice-Président de la branche Gaming indique que le principal frein est d'ordre financier. Car certes, la VR a déjà vu quelques succès notables mais finalement bien rares vu l'argent investi aussi bien pour les développeurs que les joueurs, et que si Microsoft « peut éventuellement y arriver » (ils ont un peu d'argent en stock il faut dire), Spencer réaffirme que « ce n'est pas notre objectif ».



Donc à moins d'un retournement de situation, la priorité software sur Scarlett sera de continuer à nourrir le catalogue « standard » grâce aux désormais nombreux studios first-party, à la fois pour servir le service Xbox Game Pass tout en pouvant mettre en place de nouvelles licences.