Charts : l'Espagne fait son top 20 des meilleurs lancements de 2019 Charts : l'Espagne fait son top 20 des meilleurs lancements de 2019

Comme ça arrive de temps à autre (mais tout de même rarement), on accueille un rapport de ventes européen autre que pour le Royaume-Uni ou la France. C'est en effet l'Espagne qui est à l'honneur avec tout simplement un top 20 concret des meilleurs lancement de l'année (chacun pour la première semaine d'exploitation), sans qu'il y ait vraiment de précipitation puisqu'il n'y aura plus de nouveaux AAA d'importance avant janvier prochain.



On remarquera donc que FIFA reste l'incontestable roi, suivi par un Pokémon Epée & Bouclier qui s'est immédiatement accaparé de la deuxième place (faisant le double de Let's Go).



On sera tout de même surpris de voir que Astral Chain a fait mieux qu'un FIFA 20 (certes sur One), que Konami n'a tellement plus de puissance commerciale que même le petit remake de Medievil fait mieux que eFootball PES 2020, et enfin tout simplement que la majorité du classement est constitué de productions japonaises.



(Note : ventes dématérialisés non inclus)



1. FIFA 20 (PS4) : 220.000

2) Pokémon Epée & Bouclier (Switch) : 129.100

3) Kingdom Hearts III (PS4) : 59.000

4) Call of Duty : Modern Warfare (PS4) : 49.650

5) Zelda : Link's Awakening (Switch) : 47.500

6) Resident Evil 2 Remake (PS4) : 33.000

7) Super Mario Maker 2 (Switch) : 30.400

8) Luigi's Mansion 3 (Switch) : 29.000

9) Days Gone (PS4) : 26.600

10) Death Stranding (PS4) : 23.300



11) Crash Team Racing : Nitro Fueled (PS4) : 20.600

12) Fire Emblem : Three Houses (Switch) : 19.500

13) New Super Mario Bros. DX (Switch) : 18.800

14) Fortnite : Darkfire Bundle (PS4) : 16.000

15) Star Wars : Jedi Fallen Order (PS4) : 15.520

16) Medievil (PS4) : 15.160

17) eFootball PES 2020 (PS4) : 14.300

18) Sekiro : Shadows Die Twice (PS4) : 14.000

19) Astral Chain (Switch) : 13.000

20) FIFA 20 (Xbox One) : 11.500