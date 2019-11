K.Choudhry évoque des discussions pour de possibles exclues au service xCloud K.Choudhry évoque des discussions pour de possibles exclues au service xCloud

Le Project xCloud continue de se mettre doucement en place avec des perspectives plus attirantes que chez la concurrence, et si Microsoft a très bien tenu sa communication jusqu'à présent, une récente déclaration risque de faire un peu d'ombre au tableau.



Kareem Choudhry, l'un des principaux responsables du service, a confirmé lors d'une interview groupée avec plusieurs médias australiens que Microsoft était actuellement en discussion avec des studios/éditeurs tiers pour proposer des jeux exclusifs (temporairement ou non) au format xCloud, donc uniquement en streaming, un peu comme l'a fait Stadia avec Gylt de Tequila Works.



Le genre d'annonces (même si rien n'est encore signé) qui fait déjà grincer des dents, la communauté considérant que le xCloud fait partie de la nébuleuse Xbox sans devoir obligatoirement y passer pour profiter du catalogue dans sa totalité. Qui plus est, certains posent une question légitime : Microsoft n'a t-il pas déjà ses propres exclusivités maisons face aux autres offres streaming ?