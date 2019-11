State of Decay 2 s'approche de Steam

Après avoir déjà attiré plus de 5 millions de joueurs (incluant les abonnés Game Pass, forcément),va comme d'autres jeux MS avant lui aller faire un tour sur la plate-forme de Valve, Undead Labs confirmant un lancement Steam pour début 2020 sans plus de précisions.qui n'a pas encore terminé sa carrière selon les propos du studio en août dernier, même si le gros de l'équipe doit déjà être tourné vers le prochain épisode qui devrait aller encore plus loin dans son concept avec un monde online persistant.