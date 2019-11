Fondé par des anciens d'Arkane, WolfEye prépare son annonce pour les Game Awards Fondé par des anciens d'Arkane, WolfEye prépare son annonce pour les Game Awards

Raphael Colantonio et Julien Roby travaillaient tous deux chez Arkane Studios, le premier comme boss (et accessoirement directeur créatif), le second comme producteur exécutif. Tous deux sont partis fonder leur propre boîte répondant au nom de Wolfeye Studios et déclarent être prêt à dévoiler leur nouveau projet, et plus exactement durant les Game Awards du 12 décembre.



Pas de nom pour le moment mais une première image teaser pour ce titre sous la bannière indépendante qui devrait répondre aux bases de « l'immersive sim » (donc avec une grande part de décisions/conséquences), ce qui ne surprendra pas venant d'anciens ayant bossé sur Dishonored et Arx Fatalis.



RDV dans trois semaines pour découvrir tout cela.