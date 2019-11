Charts Japon : Pokémon E&B est le meilleur lancement Switch (+ Minecraft qui passe le million)

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 novembre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pas de surprise vu que les données Famitsu sont tombées plus tôt ce matin :signe un très gros départ, le meilleur de la Switch même puisque devançant celui de(1,23 million). Si ce premier bilan inclus les deux versions, le double-pack et les codes de téléchargement en magasin, impossible de savoir en revanche la réelle part du dématérialisé qui devrait sans mal porter le jeu au-dessus du lancement de(1,42 million), voir pourquoi pas dépasser(1,53 million).Dans tous les cas, il ne faudra pas longtemps pour dépasser le LTD de, tournant à 1,7 million (hors dématérialisé).Enfin, signalons tout de même quea dépassé le million de ventes en boîte sur Switch (ça doit faire bien longtemps que ce palier doit être franchi avec le dématérialisé). Et vu que les autres versions ont été édités par d'autres groupes,devient officiellement le premier jeu console édité par Microsoft Game Studios à être million-seller au Japon.Coté hardware, la Switch se gonfle à nouveau pour se rapprocher des 200.000, ce qui est donc mieux qu'à l'époque de, mais moins qu'avecqui avait néanmoins bénéficié d'une sortie très proche de noël.De fait, la console passe enfin ses 10 millions.