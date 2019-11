Forza : Spencer tease une annonce en 2020 Forza : Spencer tease une annonce en 2020

Revenant de manière très régulière (tous les deux ans) depuis son tout premier chapitre en 2005, Forza Motorsport est actuellement dans une légère pause pour officiellement laisser à Turn10 le temps de faire rebondir une licence qui a doucement payé le prix de la lassitude, non pas à cause de sa qualité mais par l'enchaînement d'épisodes et le simple fait que le genre auto n'est plus aussi populaire qu'avant.



Il n'était pas risqué de penser que le studio allait prendre une année supplémentaire pour mieux faire vibrer les moteurs à l'entrée de la nouvelle génération et c'est justement ce qui semble se profiler quand Phil Spencer déclare au site Game Watch qu'une annonce sera faite dans « quelques mois ». Et comme il n'est pas coutume d'annoncer un Forza 18 mois à l'avance, on peut donc désormais estimer que Forza Motorsport 8 ou quel que soit son nom sera bien présent pour le lancement de la Scarlett aux cotés de Halo Infinite.



Dans la même interview, l'homme s'est permis d'ajouter que si les anciennes manettes Xbox One seront bien compatibles avec la prochaine console, cette dernière disposera bien de son propre pad dit « innovant ».