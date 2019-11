One Piece PW4 : visuels de Bartolomeo et Cavendish (+ quatre persos du clan Germa 66) One Piece PW4 : visuels de Bartolomeo et Cavendish (+ quatre persos du clan Germa 66)

Bandai Namco diffuse quelques visuels des deux derniers personnages annoncés au casting de One Piece : Pirate Warriors 4, donc le fanboy Bartolomeo et le schizophrène Cavendish, mais ce n'est pas tout : l'éditeur a confirmé officiellement que toute la famille Vinsmoke (sauf le père) sera jouable, soit quatre représentants du Germa 66.



Sortie prévue pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.