Sans surprise, Torchlight Frontiers est reporté

A l'instar de, on se doutait un peu par l'absence de nouvelles quene tiendrait pas ses engagements d'une sortie en fin d'année, chose enfin confirmée par Perfect World qui indique aujourd'hui que le jeu sortira finalement… « quand il sera prêt ». C'est toujours préférable.Et n'espérez pas d'informations de si tôt puisque l'éditeur préfère avouer que l'équipe s'est attelée à divers changements qui furent plus « difficiles à aborder » que prévu, et que lorsque ce spin-off (toujours hack'n slash mais dans un monde connecté et persistant) reviendra enfin dans l'actualité, ce sera pour directement balancer la sauce niveau infos & gameplay.On retourne donc patienter.