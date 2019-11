Mobile : après Mario Kart Tour, Animal Crossing va aussi avoir droit à son abonnement payant Mobile : après Mario Kart Tour, Animal Crossing va aussi avoir droit à son abonnement payant

Des gens ont été surpris en voyant arriver un service d'abonnement dans le F2P Mario Kart Tour, et si certains râlent, Nintendo pense avoir découvert un nouveau filon vu qu'il en sera de même pour Animal Crossing : Pocket Camp (qui va fêter ses deux bougies), et ce à partir du 21 novembre.



L'information n'a guère eu besoin d'un communiqué puisque directement apparue sur l'application US, mentionnant deux types de pass à prix encore inconnus, mais tout devrait être dévoilé en détails ce mercredi via une probable grosse vidéo de présentation.



A quand la même chose pour Fire Emblem Heroes ?