Charts UK : gros lancement pour Pokémon Epée & Bouclier (et aussi Star Wars) Charts UK : gros lancement pour Pokémon Epée & Bouclier (et aussi Star Wars)

Comme chaque lundi ou presque, l'institut Chart-Track livre son rapport pour le territoire UK où l'on découvre sans surprise qu'un certain Pokémon Epée & Bouclier est un très gros succès, et on va vous dire pourquoi :



- Compté individuellement (et sans le Double Pack ni Bouclier), Pokémon Epée est le troisième plus gros lancement de l'année, derrière FIFA 20 et Modern Warfare.

- En comptant toutes les unités possibles, Pokémon Epée & Bouclier est le deuxième plus gros lancement de l'année.



En comparaison des anciens épisodes :



+ 43 % par rapport à Noir & Blanc

+ 64,6 % par rapport à Let's Go

- 34,5 % par rapport à Soleil & Lune (lancement record en UK)

(Notez que S&L sont sortis un mercredi, et E&B un vendredi)



A part cela, l'autre lancement d'importance vu Star Wars Jedi : Fallen Order, quatrième plus gros lancement « physique » de l'année et s'il fait moins que Battlefront II (-33%), les objectifs de ventes ne sont pas les mêmes aux yeux d'EA.



1. Pokémon Epée (N)

2. Star Wars Jedi : Fallen Order (N)

3. Pokémon Bouclier (N)

4. Call of Duty : Modern Warfare (-3)

5. FIFA 20 (-2)

6. Luigi's Mansion 3 7. Pokémon Epée & Bouclier : Double Pack (N)

8. Death Stranding (-6)

9. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

10. Mario & Sonic aux JO 2020 (-2)