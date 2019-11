Google Stadia : 10 jeux de plus pour le lancement + Samurai Shodown offert aux abonnés Pro Google Stadia : 10 jeux de plus pour le lancement + Samurai Shodown offert aux abonnés Pro

Peut-être un chouïa mis sous pression depuis que Microsoft a lâché de nouvelles informations sur son Project xCloud, Google a soudainement mis un coup d'accélérateur en annonçant que la liste du lancement (demain en fin de journée on rappelle) sera composé de 22 jeux et non 12 comme initialement prévu.



Les jeux annoncés au départ :



- Assassin's Creed Odyssey

- Destiny : The Collection (offert aux abonnés Pro)

- GYLT

- Just Dance 2020

- Kine

- Mortal Kombat 11

- Red Dead Redemption 2

- Rise of the Tomb Raider

- Samurai Shodown (offert aux abonnés Pro)

- Shadow of the Tomb Raider

- Thumper

- Tomb Raider



Ceux qui viennent s'ajouter :



- Attack on Titan 2 : Final Battle

- Farming Simulator 2020

- Final Fantasy XV

- Football Manager 2020

- Grid 2019

- Metro Exodus

- NBA 2K20

- Rage 2

- Trials Rising

- Wolfenstein Youngblood



Et oui, comme vous pouvez le remarquer, Samurai Shodown sera (avec Destiny 2) offert aux abonnés Pro.