Game Pass : les nouveautés et les annonces

Le Xbox Game Pass est devenu l'argument clé de Microsoft qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec une liste de 50 jeux à venir (dont quelques uns disponibles là de suite), en indiquant que ceux qui ne sont pas encore abonnés ont tout loisir de franchir le pas avec trois mois à 1€.Donc en plus de la brouette de choses annoncées pour 2020 (dont on rappelle les Yakuza et l'intégral FF), voici ceux que vous pouvez télécharger dès à présent :(PC)(Xbox, prochainement PC)(PC)(Xbox)(Xbox, prochainement PC)(Xbox)(Xbox et PC)(Xbox et PC)