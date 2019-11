FFXIV et tous les Kingdom Hearts sur Xbox One (+ plein de FF dans le Game Pass)

Shinji Hashimoto est intervenu lors du X019 pour annoncer ce qui aurait dû être l'évidence depuis bien longtemps :(et le 2.8) vont enfin arriver sur Xbox One, et ce pour l'année prochaine. Pas trop tôt.Et puis tiens, en « petit bonus », sachez également que l'année prochaine sortiront tous les FF (du VII au XV) sur le Game Pass et ce n'est pas fini : Phil Spencer a confirmé l'arrivée prochaine desur la console. Là encore, il était temps.