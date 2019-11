Commandos 2 HD Remaster se précise Commandos 2 HD Remaster se précise

Les nostalgiques des productions purement tactiques seront peut-être heureux d'apprendre que le remaster HD de Commandos 2 suit son cours et arrivera le 24 janvier 2020 sur PC, soit le même jour que le moins connu Praetorians HD Remaster.



Dans les deux cas, on parlera donc davantage d'un polish que d'un remake (et ça se sent sur les décors) même si l'on bénéficiera d'une meilleur résolution pour correspondre aux écrans d'aujourd'hui, un mode online mais aussi un gameplay totalement retravaillé pour la manette, ce qui ne sera point du luxe aux yeux des braves qui ont osé toucher aux versions PS2 et Xbox première du nom.



Les deux titres arriveront d'ailleurs sur PS4 & One pour le printemps 2020, en rappelant que la Switch est également concernée, mais seulement par Commandos 2.