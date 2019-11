Bethesda ouvre un nouveau studio, et sauve toute l'équipe de Human Head Studios Bethesda ouvre un nouveau studio, et sauve toute l'équipe de Human Head Studios

Il va falloir de nombreuses armes à Bethesda pour oublier la seconde moitié de cette génération, et l'éditeur annonce justement le recrutement de nouveaux bras avec la création de « Roundhouse Studios » dans le Wiscousin, faisant d'une pierre deux coups : posséder une nouvelle filiale pour la prochaine génération, mais également sauver les effectifs de Human Head Studios après leur fermeture.



Le directeur créatif Chris Rhinehart fait effectivement connaître toute sa joie dans un communiqué, attestant que Bethesda a accepté d'offrir un poste à tous les anciens employés de Human Head Studios, groupe à l'origine du premier Prey, et qui a depuis travaillé sur la franchise Rune tout en apportant son aide au développement sur des titres comme Batman Arkham Origins et Bioshock Infinite.