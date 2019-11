Charts UK : Death Stranding ne vole pas la médaille de Days Gone + un mot sur Just Dance Wii Charts UK : Death Stranding ne vole pas la médaille de Days Gone + un mot sur Just Dance Wii

Nouveau rapport des charts UK dont le principal représentant est bien évidemment Death Stranding qui effectue le deuxième meilleur lancement de l'année pour une nouvelle IP, ce qui en soi n'est pas si difficile vu le peu de nouvelles IP, et cela veut donc dire qu'en la matière, Days Gone garde sa médaille : le bébé de Kojima fait 36 % de moins que celui de Sony Bend (en boîte).



Parmi les autres nouveautés, Need for Speed : Heat continue de faire plonger la franchise avec un démarrage moins bon que celui de Need for Speed : Payback (-41%), lui même étant très loin des grandes heures de l'époque 128 bits.



Enfin, outre le dernier Mario & Sonic aux JO (meilleure entrée de la série depuis 2012), il faut parler de Just Dance 2020 qui fait 55 % de ses ventes sur Switch, et 21 %… sur Wii ! Donc dans ce dernier cas, mieux que sur PS4 (14%) et One (10%).



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Death Stranding (N)

3. FIFA 20 (=)

4. Luigi's Mansion 3 (-2)

5. Need for Speed : Heat (=)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

7. Fortnite : Darkfire Bundle (N)

8. Mario & Sonic aux JO 2020 (N)

9. Minecraft (+4)

10. Plants VS Zombies : Battle for Neighborville (-2)