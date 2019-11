Mega Man 11 passe aussi le million de ventes Mega Man 11 passe aussi le million de ventes

Il n'y a pas que Okami HD qui est parvenu, parmi les derniers « petits titres » de Capcom, a dépassé la barre du million d'unités : c'est également le cas de Mega Man 11 qui avec les récentes compilations prouvent que la franchise a encore de l'avenir :



- Mega Man X Legacy Collection : 1,4 million

- Mega Man Legacy Collection : 2 millions



Et on continuera d'ailleurs d'en entendre parler avec l'arrivée en janvier prochain de la troisième compilation sur tous les supports (Mega Man ZX Collection) et surtout un nouvel épisode dont on ne sait encore rien puisque Kazuhiro Tsuchiya a évidemment omis de préciser s'il s'agissait d'un Mega Man 12, Megaman X9, Mega Man Zero 5 (etc).