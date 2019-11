Hitman 2 aborde la fin de son suivi pour préparer le troisième épisode

IO Interactive a publié un trailer résumant tout ce qu'il faut attendre en matière de suivi pource mois-ci, sachant que le jeu aborde la dernière ligne droite en matière de contenu et que 2020 devrait uniquement concerné la mise en ligne des anciens contenus saisonniers (qui resteront cette fois présents indéfiniment).Car le studio a tenu à le signaler :est en chantier pour terminer la trilogie, et que chaque mois avançant réduit le nombre d'actifs sur le suivi du 2 pour être transférés vers cette suite qui n'a pas encore la moindre fenêtre de sortie (et on peut donc estimer une arrivée sur la prochaine génération).Il faudra néanmoins se montrer patient car une bonne partie du studio planche simultanément sur une nouvelle licence dont on ne sait encore rien pour le moment.