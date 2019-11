Jim Ryan (Sony) : PlayStation ne compte pas s'américaniser, mais se mondialiser Jim Ryan (Sony) : PlayStation ne compte pas s'américaniser, mais se mondialiser

Dans un timing décidément bien précis, Jim Ryan est intervenu auprès de GamesIndustry pour livrer un mot sur l'avenir de Sony, et plus précisément la restructuration actuelle. Mettant en avant le fait que lorsque sa machine fait désormais partie du « club des 100 millions », il n'y a logiquement rien à changer pour la prochaine génération. Logiquement. Car ce n'est pas tant réparer quelque chose qui est mis en avant, mais le fait de devoir faire évoluer PlayStation à une autre ampleur en terme de gestion.



Et l'une des premières réponses fait évidemment écho à ce qui se murmurait le mois dernier, sur une possible main-mise de la branche US sur l'Europe et le Japon. La récente nomination de Hermen Hulst (donc un européen) au poste de Président de Sony Worldwide Studios vient soudainement balayer cette analyse et Jim Ryan veut même y mettre un terme : PlayStation ne va pas « s'américaniser », car l'objectif actuel est de se « mondialiser ».



Plusieurs exemples sont données, comme par exemple le cas des campagnes marketing qui un temps étaient gérées totalement indépendamment d'un territoire à l'autre. Ce ne sera plus le cas, et un premier essai a été effectué avec Spider-Man : une seule et même campagne est décidée par l'entreprise, avant d'être appliquée sur chaque secteur. Ryan indique néanmoins que cela ne veut pas dire que la communication fera l'objet d'un copié/collé d'un bout à l'autre du monde. Lui même estime qu'au Japon par exemple, on aura tendance à plus mettre en avant un Final Fantasy VII Remake qu'un FIFA dont le cœur du marché se situe en Europe.



Mais vous le remarquez, ces deux licences concernent les tiers. Et Sony a un autre souhait désormais, qui on peut le dire est mis en place depuis bien des années : ne plus produire de jeux spécifiquement pour un seul territoire, mais pour tous. On nous cite par exemple le petit Invizimals dont l'unique but de l'existence était de viser l'Europe, et plus précisément l'Espagne où la franchise était un petit succès.



Chez PlayStation, nous ne devrions plus retrouver ce genre de petites tentatives, du moins dans les studios first-party. Et là, la transition est parfaite pour que Ryan évoque la nouvelle fonction de Shuhei Yoshida, désormais à la tête d'une initiative consistant à trouve des petites perles indés qui, elles, pourront être plus ou moins poussées en fonction du territoire. Toutes les pièces se mettent décidément en place pour préparer fin 2020.



Parmi les autres points à retenir dans l'interview :



- Sony souhaite assurer une transition plus rapide que jamais de la communauté PS4 vers la PS5.

- Selon Ryan, les développeurs indiquent que la PS5 est la console Sony la plus simple à maîtriser pour la programmation.

- Sony est pleinement conscient de l'arrivée d'une nouvelle forme de concurrence sur le marché (Stadia notamment) mais tient à dire qu'ils n'ont pas encore ce que PlayStation a mis des années à construire : la marque, les jeux et la communauté.

- Pour pousser encore le PlayStation VR (qui on rappelle sera compatible avec la PS5 en attendant un nouveau modèle), Sony va proposer des offres très agressives durant ce Black Friday.

- Le PlayStation Now (qui a désormais 1 million d'utilisateurs) a gagné 300.000 abonnés en seulement un mois grâce à la nouvelle campagne, le contenu mis à jour et la réduction de prix.

- Sony ne ferme pas la porte à de nouvelles acquisitions de studio mais sait que c'est un phénomène à haut risque (très coûteux qui plus est) et préfère analyser chaque possible intégration avec tout le soin nécessaire avant de franchir le pas.