Hermen Hulst : de Guerilla au poste de Président de Sony Worldwide Studios

Beaucoup ne connaissent probablement pas l'homme mais vont entendre parler de lui dans les temps à venir : Hermen Hulst (boss et co-fondateur de Guerilla) vient de se voir offrir le genre de promotion qui ne se refuse pas, prenant la tête de Sony Worldwide Studios (après avoir tenu un poste de vice-président) en remplacement de Shawn Layden qui a récemment quitté l'entreprise.Autre gros changement dans l'organigramme : Shuhei Yoshida, également à la tête de Sony Worldwide Studios, laisse les pleines commandes à Hermen Hulst pour s'occuper d'une nouvelle initiative qui consistera à débusquer et soutenir de petits studios indépendants. Comme une sorte de réponse au fait que l'entreprise semblait avoir abandonné ce marché, pas aidé non plus par les propos de Jim Ryan qui évoquait il y a deux ans qu'il était devenu « moins pertinent » de pousser les indés.