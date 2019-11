DBZ Kakarot : quelques décors illustrés DBZ Kakarot : quelques décors illustrés

L'essentiel autour de Dragon Ball Z : Kakarot et on va se dire que, exception faite du contenu du Season Pass, on va se contenter de grignoter d'ici le lancement prévu le 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Et voici donc une dizaine de visuels s'attardant simplement sur quelques uns des décors que l'on pourra visiter dans cette aventure retraçant l'histoire de DBZ (et uniquement DBZ), avec par exemple West City, la planète Namek ou encore l'île Kame House.