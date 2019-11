Charts Japon : la Switch s'envole grâce à Luigi, pendant que la PS4 attend Death Stranding

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 octobre au 3 novembre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Coté Software :- Malgré son statut de version « ++ » (et même +++ en fait),a tout de même attiré 200.000 intéressés hors dématérialisé, ce qui reste une très belle performance vu la proximité de l'original. Pour rappel,(l'une des meilleures ventes Vita au Japon), c'est seulement 130.000 à la sortie, avec une part du numérique sans commune mesure.- Déception en revanche pouret ses 150.000 contre 230.000 pour, même si les données de la Switch sont de plus en plus confrontées à la réduction des achats doublés en dématérialisé, surtout au Japon où certains jeux sont vendus (en boîte) à un tarif plus élevé que la moyenne.- Rappelons que la semaine prochaine verra l'entrée attendue deCoté Hardware :- Visiblement, il y a du monde qui attendaitpour s'acheter une Switch vu le soudain envol (elle double presque son score par rapport au dernier rapport), et plus particulièrement la Lite qui représente plus de la moitié du quota cette semaine.- Drame en revanche pour la PS4 qui ne profite même pas deen gagnant moins de 1000 unités.