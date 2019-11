Dragon Quest Builders 2 s'offre une deuxième démo

A ceux qui n'ont pas encore craqué pour, Square Enix entend bien prouver qu'il peut s'agir d'un très bon futur cadeau de noël et publie donc une nouvelle démo aussi bien sur PlayStation 4 que sur Nintendo Switch (*), avec un contenu boosté : en plus de l'île de l'Éveil, vous aurez cette fois accès à la zone de Verchamps, ce qui permettra d'avoir une meilleur idée des possibilités de cette suite.Bien entendu, il sera toujours possible de transférer votre sauvegarde vers le jeu final.