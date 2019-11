UK : Luigi's Mansion 3 démarre fort [UP] UK : Luigi's Mansion 3 démarre fort [UP]

En attendant le rapport complet de GamesIndustry qui arrivera dans la matinée, sachez que du rapport de la semaine dernière au Royaume-Uni, Luigi's Mansion 3 incarne déjà le meilleur lancement de l'année pour Nintendo, devançant le précédent et récent tenant du titre, donc The Legend of Zelda : Link's Awakening.



Un bon point de départ pour ce troisième épisode qui compte bien réitérer le succès surprise du deuxième : environ 6 millions de ventes le long de sa carrière.



UPDATE



- Luigi's Mansion 3 dégomme très largement le lancement du 2 : +140 % en comptant le dématérialisé.

- Disney Classic Collection démarre à la 12ème place (48 % sur Switch, 38 % sur PS4, 14 % sur One).

- Contrairement à ce à quoi on s'attendait, le nouveau Plants VS Zombies est en train d'oublier son lancement timide grâce au bouche à oreille : le titre a fait plus de ventes en troisième semaine que celle de sa sortie.

- Ring Fit Adventure continue de se montrer stable avec seulement -20 % pour la troisième semaine (sachant que la deuxième était supérieure à la première).



1) Call of Duty : Modern Warfare (=)

2) Luigi's Mansion 3 (N)

3) FIFA 20 (-1)

4) Mario Kart 8 Deluxe (+2)

5) The Outer Worlds (-1)

6) Ghost Recon Breakpoint (+2)

7) Ring Fit Adventure (=)

8) Plants VS Zombies : Battle for Neighborville (+1)

9) Grand Theft Auto V (+2)

10) MediEvil (-5)