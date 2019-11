SEGA : des démos JP en approche pour Yakuza : Like a Dragon et Shin Sakura Taisen SEGA : des démos JP en approche pour Yakuza : Like a Dragon et Shin Sakura Taisen

Aux japonais ou ceux qui ont le compte requis, SEGA annonce que Yakuza : Like a Dragon et Shin Sakura Taisen auront tous deux droit à une démo jouable avant les sorties programmées.



Pour Yakuza (16 janvier 2020 au Japon), nous n'avons pas encore de date précise pour cette version d'essai mais l'on sait déjà qu'il s'agira de celle du TGS, avec davantage de contenu. Pour Sakura Taisen (12 janvier), c'est un peu plus précis puisque la démo arrivera ce 21 novembre, découpée en deux sessions : la partie aventure et la partie combat.



Dans les deux cas, c'est une bien bonne nouvelle pour les fans puisque les deux projets ont comme point commun d'avoir complètement changer leur système de jeu, le premier étant passé de l'action au RPG, le second du tactical-RPG à l'action-RPG.



Rappelons enfin que les deux titres arriveront l'année prochaine en Europe.