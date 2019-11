Final Fantasy VII a dépassé les 12 millions avant l'arrivée de son remake Final Fantasy VII a dépassé les 12 millions avant l'arrivée de son remake

Il y a 4 ans, Square Enix annonçait que Final Fantasy VII avait dépassé les 11 millions de ventes, renforçant déjà à l'époque son statut d'épisode le plus vendu de la franchise, mais sans s'arrêter en si bon chemin : le jeu est depuis ressorti sur les trois consoles du marché pour lui permettre d'atteindre les 12,3 millions.



Tout cela pour rappeler qu'un certain remake doit arriver le 3 mars prochain et qu'une publicité japonaise de 7 minutes (!) sera d'ailleurs diffusée dans la journée. Ne vous attendez pas à du gameplay, ça va juste raconter l'histoire d'un mec qui va s'intéresser au jeu.



En outre, les trois autres plus gros succès de la saga, sans ordre précis vu que les données sont loin d'être toutes à jour (entre parenthèse la période où les derniers chiffres ont été livrés) :



- Final Fantasy VIII : 9,6 millions (août 2019)

- Final Fantasy X : 8,5 millions (février 2013)

- Final Fantasy XV : 8,4 millions (novembre 2018)