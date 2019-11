[Modification] USA : le top des consoles de salon les mieux vendues (sur les 71 premiers mois) [Modification] USA : le top des consoles de salon les mieux vendues (sur les 71 premiers mois)

Mat Piscatella (institut NPD) a fait une erreur, chose qui arrive même aux meilleurs d'entre nous. En nous proposant plutôt dans la semaine un top des consoles de salon les plus vendues aux USA pour leurs 71 premiers mois de carrière, l'homme s'est emmêlé les pinceaux en incluant le LTD des autres machines.



Du coup, de ça :



1) PlayStation 2

2) Xbox 360

3) Nintendo Wii

4) PlayStation 1

5) PlayStation 4

6) PlayStation 3

7) Xbox One



Nous passons maintenant à cela :



1) Nintendo Wii

2) PlayStation 2

3) PlayStation 4

4) Xbox 360

5) Xbox One

6) PlayStation 1

7) PlayStation 3



De quoi changer les choses, aussi bien sur la PlayStation 4 qui fait donc une meilleure performance que la 360, tout comme la Xbox One qui en dépit de ses divers problèmes parvient tout de même à faire mieux que la PS1 et la PS3 (chacune sur environ six ans de carrière).



Pour les autres supports, rien ne change : ne sont pas classés Dreamcast, GameCube, Xbox, Wii U, Saturn et Nintendo 64.