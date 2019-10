Minecraft : l'éditeur de perso disponible (+ indice pour le cross-play PS4) Minecraft : l'éditeur de perso disponible (+ indice pour le cross-play PS4)

Mojang a publié la MAJ 1.13 de Minecraft qui vient ajouter les renards (réclamés par la communauté), sympa de jour mais moins de nuit quand ils débarquent pour grignoter votre élevage de poulets. A cela s'ajoute les « champimeuh brunes » mais aussi et surtout le fameux éditeur de personnage préalablement passé par une phase de bêta.



Tout cela est disponible pour la version dite « Bedrock », donc sur PC, Xbox One, Switch et mobiles. Et la PS4 ? C'est peut-être l'info la plus notable ici bien qu'elle ne soit pas encore officielle : le code source de la MAJ révèle la mention PlayStation, donnant un certain espoir que Sony valide enfin le cross-play pour rejoindre la troupe.