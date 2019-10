Charts Japon : la Switch repart à la hausse

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 21 au 27 octobre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Activision aura beau se vanter des chiffres de, les effets ne sont pas vraiment ressentis au Japon, ou du moins sur le marché physique : le titre démarre juste deux fois moins bien quel'année dernière. Il s'agit d'ailleurs de l'unique entrée importante de la semaine,commefaisant de la figuration, et la nouvelle extension devient surtout nous rappeler que l'occident n'aura jamais eu la chance de connaître cet épisode.Coté Hardware, on remarquera une soudaine rehausse de la Switch pendant que les autres restent bloquées dans les tréfonds, et on a déjà hâte d'être la semaine prochaine avec enfin deux sorties majeures pour ce territoire :et