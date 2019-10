Rocket League va offrir ses premiers DLC Rocket League va offrir ses premiers DLC

Actuellement en plein event Halloween (cette année aux couleurs de Stranger Things), Rocket League dévoile déjà ses plans de noël avec pour commencer un bien joli cadeau : les trois premiers DLC du jeu (donc trois packs de véhicules) deviendront définitivement gratuits pour tous. Sympa, moins pour ceux qui ont craqué mais notez que si vous en avez acheté un ou plusieurs ce mois-ci, vous aurez le droit de réclamer un remboursement.



En second lieu et outre l'event des fêtes de fin d'année, Psyonix rappelle que décembre aura une grande importance sur le modèle économique du jeu avec le retrait des lootboxes, remplacées par quelque chose de plus transparent, en complément de l'habituel Pass.