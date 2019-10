Koei Tecmo : des revenus en baisse avant NiOh 2 Koei Tecmo : des revenus en baisse avant NiOh 2

Koei Tecmo a dévoilé ses revenus fiscaux pour le dernier trimestre (de juillet à septembre) et il faut reconnaître que l'éditeur a assuré niveau sorties grâce à quelques titres maisons mais également de nombreux partenariats : Attack on Tian 2 : Final Battle, Fire Emblem : Three Houses, Marvel Ultimate Alliance 3 et Atelier Ryza.



Pour autant, sorti des produits Switch où Nintendo prend évidemment sa part, les titres n'ont pas un gros poids commercial et en résulte une légère baisse aussi bien sur la CA que le bénéfice net, permettant au moins de se maintenir dans le vert pour oublier l'affaire Dead or Alive 6, que l'éditeur ne souhaite même pas mentionner dans son rapport et qui ne vit réellement que par sa petite communauté dont une partie craque pour des Pass skins hors de prix.



Pour la fin de l'année fiscale (qui se terminera le 31 mars), Koei Tecmo pourra compter sur quelques éditions en occident, ses petits bonus dans l'aide au développement (Persona 5 Scramble) mais aussi et surtout le lancement de NiOh 2, toujours attendu pour le premier trimestre 2020 sur PlayStation 4.



Pour l'avenir plus lointain, les seules choses connues pour le moment sont l'édition en occident de Persona 5 Royal et le fameux RPG Fairy Tail. On se doute que quelques Musô viendront rapidement se greffer à tout cela, et on notera que l'éditeur compte réitérer les partenariats occidentaux après le succès de Marvel Ultimate Alliance 3.