[Rumeur] Ghost of Tsushima n'arrivera pas avant l'été, voire fin 2020

Jason Schreier nous fait une nouvelle crise de leaks, et ne peut s'empêcher après avoir annoncé le report de The Last of Us II, de déclarer qu'il en sera de même pour Ghost of Tsushima.



Certes, techniquement, ce dernier n'avait pas encore de date officielle mais selon Schreier, Sony avait initialement prévu un lancement pour le premier semestre 2020, mais compte désormais le décaler pour des raisons de planning. Pas de précisions mais ce ne sera pas avant l'été voir fin 2020, et pour ce que l'homme en sait, aucune version PS5 (cross-gen donc), n'est à l'ordre du jour. Pour l'instant.